Sinfonía de motores - Episodio 39

En este episodio de Sinfonía de Motores, analizamos toda la emoción de la Fórmula 1, con lo mejor del Gran Premio de Malasia y la carrera sprint de Singapur. Repasamos la victoria de Max Verstappen con Red Bull, las estrategias de Ferrari y Mercedes, y el desempeño de Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris y Oscar Piastri. Descubre los momentos más destacados de las carreras, las estrategias de neumáticos, los desafíos mecánicos y las últimas novedades del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Además, analizamos la clasificación de pilotos y constructores, y las expectativas para las próximas competencias de la temporada de F1.