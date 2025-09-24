Arrancan las noches de 'Batallas' en Yo Me Llamo; ¿en qué consisten?
La dinámica cambió en Yo Me Llamo Ecuador, esta noche los participantes se enfrentan en las denominadas 'Batallas'.
Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí integran el jurado de Yo Me Llamo Ecuador.
24 sep 2025 - 23:40
Yo Me Llamo Ecuador no deja de sorprender, este miércoles 24 de septiembre del 2025 la dinámica cambió con las denominadas 'Batallas'. Seis participantes salieron al escenario en la voces de: Pedro Fernández, Héctor Lavoe, Selena, Isabel Pantoja, R.K.M & Ken-Y, Frank Sinatra.
En esta nueva mecánica los competidores salen al escenario en dos grupos de tres. Quienes tengan mayor desempeño clasifican directamente a la siguiente fase.
En tanto que, los otros imitadores, con menor desempeño, serán enviados a salvación, donde tendrán una oportunidad más para evitar la eliminación. Pero también habrá quienes sean sentenciados directamente.
En esta noche los participantes que se destacaron en el escenario fueron Pedro Fernández e Isabel Pantoja. Ambos recibieron una buena devolución del jurado y clasificaron directamente a la siguiente etapa de Yo Me Llamo.
R.K.M & Ken-Y junto a Héctor Lavoe, en cambio, fueron enviados a gala de salvación. Ellos volverán a cantar en una nueva gala para definir si siguen en competencia o si van a gala de eliminación.
Finalmente, Frank Sinatra y Selena fueron sentenciados. Los imitadores deberán trabajar y prepararse más para no abandonar el show.
No te pierdas Yo Me Llamo Ecuador, de lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.
