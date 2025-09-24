Arrancan las noches de 'Batallas' en Yo Me Llamo; ¿en qué consisten?

Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí integran el jurado de Yo Me Llamo Ecuador.

Yo Me Llamo Ecuador no deja de sorprender, este miércoles 24 de septiembre del 2025 la dinámica cambió con las denominadas 'Batallas'. Seis participantes salieron al escenario en la voces de: Pedro Fernández, Héctor Lavoe, Selena, Isabel Pantoja, R.K.M & Ken-Y, Frank Sinatra.

En esta nueva mecánica los competidores salen al escenario en dos grupos de tres. Quienes tengan mayor desempeño clasifican directamente a la siguiente fase.

En tanto que, los otros imitadores, con menor desempeño, serán enviados a salvación, donde tendrán una oportunidad más para evitar la eliminación. Pero también habrá quienes sean sentenciados directamente.

En esta noche los participantes que se destacaron en el escenario fueron Pedro Fernández e Isabel Pantoja. Ambos recibieron una buena devolución del jurado y clasificaron directamente a la siguiente etapa de Yo Me Llamo.

R.K.M & Ken-Y junto a Héctor Lavoe, en cambio, fueron enviados a gala de salvación. Ellos volverán a cantar en una nueva gala para definir si siguen en competencia o si van a gala de eliminación.

Finalmente, Frank Sinatra y Selena fueron sentenciados. Los imitadores deberán trabajar y prepararse más para no abandonar el show.

