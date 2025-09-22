Azucena Aymara, 'La Jefa', dice adiós a Yo Me Llamo con el tema: 'Lejos de ti mi vida'

Seis imitadores fueron parte de la Gala 10 de Yo Me Llamo, este lunes 22 de septiembre del 2025.

'Lejos de ti mi vida', con este tema la imitadora de Azucena Aymara se despidió de Yo Me Llamo Ecuador, la noche de este lunes 22 de septiembre del 2025.

El cuidado de los movimientos, manejo del escenario y voz, fueron las principales observaciones que el jurado hizo a 'La Jefa'. "Sentí que no disfrutaste lo que nos trajiste hoy al escenario y que hubo unas desafinaciones que no tuviste en la gala anterior", dijo Pamela Cortés.

La Gala 10 de Yo Me Llamo se abrió al ritmo de salsa con el intérprete de Víctor Manuelle y el tema 'Por ella'. El participante obtuvo inmunidad por ser el ganador de la Gala de Los Mejores, por lo que él avanzo, sin problema, a la siguiente etapa de la competencia.

Amaia Montero, ‘La voz más dulce de España’, es la cuarta eliminada de Yo Me Llamo

Los imitadores de Natalia Jiménez, Daniel Santos, Michael Jackson y Camilo también fueron parte del show que cada noche eleva más el nivel y exige a los participantes trabajar en su voz y caracterización.

Azucena Aymara es la quinta eliminada de la competencia por lo que ahora quedan 27 imitadores, los cuales deberán esforzarse cada noche si desean convertirse en el doble perfecto de su artista favorito.

La competencia y las emociones continúan en Yo Me Llamo Ecuador de lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamzonas y Teleamazonas.com