Amaia Montero, ‘La voz más dulce de España’, es la cuarta eliminada de Yo Me Llamo

Amaia Montero se despidió de Yo Me Llamo Ecuador en la gala 9

"Con estar aquí, yo he ganado". Estas fueron las palabras de Amaia Montero antes de conocer su eliminación. ‘La voz más dulce de España’ se despidió de Yo Me Llamo Ecuador la noche del viernes 19 de septiembre del 2025.

Su última presentación fue con la canción 'Deseos de cosas imposibles’. Amaia describió su show como una mezcla de emociones.

Lucas Arnau reconoció que la imitadora mejoró en varios aspectos, pero recalcó que todavía falta fuerza y control en el escenario y vocalización.

"Si habido avance. Me pasa todavía que no hay una energía no controlada y me cuesta conectarme con el personaje", señaló Ricardo Velasteguí. No obstante, recalcó el trabajo con el acento para cantar y presentarse cada noche.

Mientras que para Pamela Cortés se enfocó a felicitar su mejora en el timbre de voz y en la seguridad escénica. "Me ha gustado tu presentación, siento que has crecido", señaló.

Al finalizar la devolución de los jurados, Amaia Montero realizó un tributo a Pamela Cortés con la interpretación de su icónica canción 'Dicen'. De inmediato se escucharon los aplausos y 'La Paquita Ecuatoriana' se unió al canto.

Pero la gala 9 tuvo una gran variedad de artistas. La primera en salir al escenario fue Selena con su tema 'Si una vez'. ‘La Reina del Tex-Mex’ se llevó varios halagos por su destacada interpretación.

Pablo Alborán se unió al conciertazo con 'Pasas de cero'. El jurado calificó su show como uno de los mejores. Enseguida se sumó el reguetón con R.K.M & Ken-Y al ritmo de ‘Te regalo amores’.

La noche terminó con una impresionante interpretación de 'Ángel para un final’ de Silvio Rodríguez. El jurado señaló que si fuera una gala de los mejores, sin duda se habría llevado el reconocimiento.

Amaia Montero fue la cuarta eliminada. Ella se sumó a la salida de Hayley Williams, Amanda Miguel y Rodolfo Aicardi.

La competencia continúa cada noche. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.