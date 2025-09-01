Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Noticias

¡No te pierdas! Gran estreno de la nueva temporada de Yo Me Llamo por Teleamazonas

El mejor programa de imitación de Ecuador vuelve a Teleamazonas con una temporada cargada de talento, sorpresas y muchas emociones.  

Yo Me Llamo se estrena este lunes 1 de septiembre del 2025, por Teleamazonas

Yo Me Llamo se estrena este lunes 1 de septiembre del 2025, por Teleamazonas

Teleamazonas

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

01 sep 2025 - 18:32

Unirse a Whatsapp

El talento, la alegría y la diversión se toman la pantalla de Teleamazonas, desde este lunes 1 de septiembre del 2025, a las 21:00, con el gran estreno de la nueva temporada de Yo Me Llamo. 

El mejor programa de imitación del país promete nuevas dinámicas y muchas sorpresas con las que cautivará a su público desde el primer día. Un espacio para disfrutarlo en familia y con amigos

Por primera vez, Yo Me Llamo contará con una presentadora digital. Nikki Mackliff, ganadora de la primera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, desde los camerinos mostrará curiosidades y sorpresas a los seguidores de las redes sociales de Teleamazonas.

Fiorella Solines y Ronald Farina, en cambio, serán la dupla perfecta para animar desde el escenario de Yo Me Llamo, interactuar con los participantes, el jurado y el público

El jurado estará integrado por tres grandes talentos de la música ecuatoriana y colombiana: Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí, serán los encargados de calificar, noche tras noche, a los participantes, tanto en voz como en caracterización y uso de espacio. 

Cada noche, los participantes interpretarán a su artista favorito, a la espera de recibir buenos comentarios del jurado y avanzar en la competencia, hasta ser los mejores de esta nueva temporada. 

No lo olvides, la cita es este lunes 1 de septiembre, a las 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com

Te puede interesar