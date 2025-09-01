¡No te pierdas! Gran estreno de la nueva temporada de Yo Me Llamo por Teleamazonas

Yo Me Llamo se estrena este lunes 1 de septiembre del 2025, por Teleamazonas

El talento, la alegría y la diversión se toman la pantalla de Teleamazonas, desde este lunes 1 de septiembre del 2025, a las 21:00, con el gran estreno de la nueva temporada de Yo Me Llamo.

El mejor programa de imitación del país promete nuevas dinámicas y muchas sorpresas con las que cautivará a su público desde el primer día. Un espacio para disfrutarlo en familia y con amigos.

Por primera vez, Yo Me Llamo contará con una presentadora digital. Nikki Mackliff, ganadora de la primera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, desde los camerinos mostrará curiosidades y sorpresas a los seguidores de las redes sociales de Teleamazonas.

Fiorella Solines y Ronald Farina, en cambio, serán la dupla perfecta para animar desde el escenario de Yo Me Llamo, interactuar con los participantes, el jurado y el público.

El jurado estará integrado por tres grandes talentos de la música ecuatoriana y colombiana: Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí, serán los encargados de calificar, noche tras noche, a los participantes, tanto en voz como en caracterización y uso de espacio.

Cada noche, los participantes interpretarán a su artista favorito, a la espera de recibir buenos comentarios del jurado y avanzar en la competencia, hasta ser los mejores de esta nueva temporada.

No lo olvides, la cita es este lunes 1 de septiembre, a las 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com