Hayley Williams es la primera eliminada de la nueva temporada de Yo Me Llamo

Losimitadores de Carín León, Natalia Jiménez y Hayley Williams en la primera gala de eliminación de Yo me Llamo. Lunes 15 de septiembre del 2025.

Un mar de emociones se vivió la noche de este lunes 15 de septiembre del 2025, en la primera gala de eliminación de la nueva temporada de Yo Me Llamo. Seis participantes se enfrentaron en el escenario, pero la imitadora de Hayley Williams fue la primera en despedirse de la competencia.

Los sentenciados de esta noche fueron los imitadores de: Natalia Jiménez, Carín León, Hayley Williams, Amaia Montero, Patricia Teherán y Michael Jackson.

En cada presentación el jurado tomó en cuenta las observaciones realizadas a cada imitador en las galas anteriores. Con base en ello decidieron que Hayley Williams fue la que menos desempeño tuvo y por ello debía abandonar la competencia.

'Yo Me Llamo' premia el talento con más de 30 000 dólares y tecnología.

La intérprete de la cantante y compositora estadounidense fue la primera sentenciada de esta nueva temporada. Ella interpretó el tema 'That’s What You Get'.

En la gala 1 los jueces le pidieron trabajar arduamente en la afinación, el control de la respiración y el manejo corporal.

En esta noche, aunque Pamela Cortés, Ricardo Velasteguí y Lucas Arnau reconocieron que hubo un progreso en su personaje, al final no fue suficiente para quedarse en la escuela de Yo Me Llamo.

El jurado hizo observaciones a todos los participantes y todos se comprometieron a mejorar para convertirse en el doble de su artista favorito.

La competencia se eleva cada vez más en Yo Me Llamo Ecuador, cada gala es única y por eso no se puede perder el mejor programa de imitación, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.