Viernes recargado de emociones en Yo Me Llamo; se viene la primera eliminación

Ocho imitadores fueron parte de la gala 4 de Yo Me Llamo de este viernes 12 de septiembre del 2025.

Nervios, suspenso, felicidad y tensión se vivió la noche de este viernes 12 de septiembre del 2025, en la gala 4 de Yo Me Llamo Ecuador, el mejor programa de imitación transmitido por Teleamazonas.

Ocho imitadores salieron al escenario en la voz de: J-Álvarez, Azucena Aymara, Héctor Lavoe, Billie Eilish, José José, Amanda Miguel, Rodolfo Aicardi y Natalia Jiménez.

Cada uno cautivó al jurado con la voz y rítmo musical. Sin embargo, al final, Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí deliberaron y difinieron quiénes se enfrentarán en la gala de los mejores y quiénes se unirán a los sentenciados.

De los ocho participantes, los imitadores de Héctor Lavoe y Billie Eilish, fueron elegidos como los mejores de la noche. Ellos competirán por una ventaja para la siguiente gala.

En tanto que, Natalia Jiménez fue enviada a gala de eliminación, la primera de esta nueva temporada y que será el próximo lunes 15 de septiembre del 2025.

Sentenciados:

Natalia Jiménez

Carin León

Hayley Williams

Amaia Montero

Patricia Teherán

Michael Jackson

Las emociones no paran en Yo Me Llamo y la competencia cada vez se eleva. Los participantes deberán trabajar en cada una de las obervaciones del jurado para seguir en la pelea de convertirse en el doble su artista favorito.

Yo Me Llamo se transmite de lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas. ¡No se lo pierda!