La música urbana destaca en la gala 3 de Yo Me Llamo; también hubo vallenato, pop y salsa

Siete participantes vibraron en el escenario de Yo Me Llamo, la noche del jueves 11 de septiembre del 2025.

La música urbana se tomó el escenario de Yo Me Llamo, en la gala 3 de este jueves 11 de septiembre del 2025. La imitadora de la artista argentina Nicki Nicole fue elegida la mejor de la noche con el tema 'Llámame'.

El show se abrió al ritmo de vallenato con Yo Me Llamo Patricia Teherán, aunque muchos corearon el tema 'Me dejaste sin nada', para el jurado faltó trabajar en la voz por lo que la participante fue enviada a sentencia, al igual que Yo Me Llamo Michael Jackson.

El intérprete del 'Rey del Pop' deslumbró con sus pases de baile y el tema ‘Smooth Criminal’, sin embargo, los jueces resaltaron que falta trabajar más en la voz del personaje y esto lo deberá evidenciar en la gala de eliminación a la que fue enviado.

Jessi Uribe brilló en la primera gala de Yo Me Llamo Ecuador

Pero la noche también tuvo un toque de salsa con Yo Me Llamo Joe Arroyo, el jurado no se contuvo y, en sus puestos, marcaron algunos pases de baile al ritmo de ‘Pa'l bailador’.

La música romántica se hizo presente, y por partida doble, con los imitadores de Douglas Bastidas y Pablo Alborán. Ambos brillaron con los temas: 'Dime si recuerdas' y 'Saturno', respectivamente.

Asimismo, el género tropical no faltó con Yo Me Llamo Daniel Santos, quien interpretó el tema: 'Perdón'. Los jueces le recomendaron trabajar un poco más en la respiración, pero también destacaron su buen desplazamiento en el escenario.

Yo Me Llamo Ecuador, el mejor show de imitación es transmitido de lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com. ¡No se lo puede perder!