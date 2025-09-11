El Jazz y la Salsa cautivan en la segunda gala de Yo Me Llamo; esto dijo el jurado

Ocho imitadores se presentaron en la segunda gala de Yo Me Llamo. Miércoles 10 de septiembre del 2025.

Las emociones y el talento se elevan cada noche en la nueva temporada de Yo Me Llamo. En la gala 2 de este miércoles 10 de septiembre del 2025, ocho imitadores salieron al escenario en los personajes de: Pedro Fernández, Víctor Manuelle, Amaia Montero, Los Visconti, Sharon, Frank Sinatra, Ricardo Montaner y Carin León.

Los imitadores de Víctor Manuelle y Frank Sinatra fueron elegidos como los mejores. Sin embargo, el jurado decidió sentenciar a los intérpretes de Amaia Montero y Carin León.

Estos son los premios para el ganador de 'Yo Me Llamo'

Víctor Manuelle

'Dile a ella', con este tema el imitador del artista estadounidense cautivó al jurado y puso a todos a bailar al ritmo de salsa. La devolución del jurado fue satisfactoria para el participantes ya que reconocieron su parecido con el artista original y las observaciones fueron mínimas. Al final de las presentaciones los jueces lo eligieron como el mejor de la noche.

Frank Sinatra

El intérprete del cantante y actor estadounidense también destacó en su presentación al ritmo del Jazz. 'Strangers in the night' fue el tema elegido para esta gala y aunque tuvo observaciones del jurado, sobre los movimientos en el escenario, también fue elegido como el mejor de la noche.

Yo Me Llamo Víctor Manuelle y Yo Me Llamo Frank Sinatra se suman al imitador de Jessie Uribe, ellos se enfrentarán en una gala de los mejores y el ganador obtendrá una ventaja para las siguiente presentaciones.

Amaia Montero

Aunque el jurado comentó que la presentación de Yo Me Llamo Amaia Montero, con el tema 'París', fue buena, las observaciones no faltaron en cuanto a mejorar la voz, postura y aspecto de su cabello. Al culminar la gala los jueces la sentenciaron y deberá trabajar más para salir de la gala de eliminación.

Carin León

La noche se cerró con la presentación de Yo Me Llamo Carin León. El cantante y guitarrista mexicano interpretó la canción 'Que vuelvas', pero no fue suficiente para los jueces, quienes pidieron trabajar más en algunos detalles como la afinación y los movimientos para acercarse más al personaje. El participante también fue sentenciado y deberá mejorar.

El mejor show de imitación continúa de lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com. Yo Me Llamo, un programa para disfrutarlo en familia.