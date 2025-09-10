Jessi Uribe brilló en la primera gala de Yo Me Llamo Ecuador y fue el gran ganador de la noche

Jessi Uribe brilló en el escenario de Yo Me Llamo y fue el primer gran ganador de la noche.

La octava temporada de Yo Me Llamo arrancó con toda la fuerza musical el martes 9 de septiembre del 2025. Ocho imitadores subieron al escenario en la primera gala del mejor reality de imitación del Ecuador, y demostraron que este 2025 la competencia será más dura que nunca.

El público disfrutó de un desfile de estrellas internacionales en versión imitador: Isabel Pantoja, Camilo, Silvio Rodríguez, Selena, Jessi Uribe, Hayley Williams y RKM & Ken-Y fueron los encargados de abrir el telón de la nueva temporada y poner la vara altísima para los siguientes participantes.

Conoce a los nuevos imitadores de Yo Me Llamo 2025

Jessi Uribe brilló con 'Matemos las ganas'

El momento más vibrante de la noche llegó con la interpretación de Jessi Uribe, quien conquistó al jurado y al público con su imitación del éxito “Matemos las ganas”. Con fuerza escénica, voz potente y estilo marcado, logró destacarse como el mejor imitador de la gala.

Tras una deliberación intensa, el jurado conformado por Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí lo nombró como el primer clasificado de la temporada, asegurando su lugar en las siguientes etapas de la competencia y se enfrentara a los mejores de las siguientes galas.

Hayley Williams, en la cuerda floja

No todo fue celebración. La imitadora de Hayley Williams no convenció del todo al jurado y quedó sentenciada. Ella deberá luchar por su permanencia en la gala de eliminación junto a los concursantes que tengan el menor desempeño en las próximas noches.

La emoción continúa. Este miércoles, a las 21:00, nuevos imitadores se presentarán en el escenario de Yo Me Llamo Ecuador para sorprender al público y demostrar si realmente “se llaman” como sus artistas favoritos.