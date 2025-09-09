'Yo Me Llamo' premia el talento con más de 30 000 dólares y tecnología de última generación

Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí son los jueces de la Temporada 8 de Yo Me Llamo.

El mejor programa de imitación de Ecuador, “Yo Me Llamo”, avanza con fuerza en su nueva temporada a través de las pantallas de Teleamazonas. Con la participación de 30 concursantes, el show busca al mejor imitador del país, quien no solo recibirá el reconocimiento del público, sino también atractivos premios.

Ente los concursantes de esta temporada están: Pablo Alborán, Los Visconti, Natalia Jiménez, José José, Sharon, Douglas Bastidas, Amaia Montero, Billie Eilish, Selena, Victo Manuel, Pedro Fernández, entre otros talentosos imitadores.

El ganador se llevará a casa el trofeo Yo Me Llamo y parte de un fondo de 30 000 dólares, distribuidos entre los tres primeros lugares. Además, recibirá incentivos tecnológicos y financieros gracias al apoyo de varias marcas auspiciantes.

Entre los galardones destacan:

iPhone con plan Bronce de Movistar , que incluye Prime Video gratis por un año

, que incluye AirPods 3 para disfrutar de su música favorita

para disfrutar de su música favorita Celular Honor 400 series con cámara de 200 megapíxeles y potenciado con inteligencia artificial

El respaldo económico también forma parte del premio mayor. Banco Pichincha entregará al ganador 2 500 dólares en una cuenta de ahorro flexible, con el objetivo de acompañar sus proyectos personales y artísticos.

Con esta combinación de reconocimientos, “Yo Me Llamo” reafirma su compromiso de impulsar el talento nacional, consolidándose no solo como un espectáculo de entretenimiento familiar, sino como la mejor plataforma para cumplir sueños.