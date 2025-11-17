Ricardo Montaner es el mejor imitador de la temporada 2025 de Yo Me Llamo Ecuador

Ricardo Montaner es el mejor imitador de la temporada 2025 de Yo Me Llamo, transmitido por Teleamazonas. El manaba Roberth Ordóñez se convirtió en ganador este lunes 17 de noviembre de 2025.

"Después de 11 años de tanto haber trabajado este personaje, hoy me puedo considerar aquí después de tanta disciplina. Este premio lo quiero dedicar a todos mis amigos y quiero agradecer a Dios, a mi familia y amigos que confiaron en mí. Este era un sueño y luché mucho por esto", dijo el ganador.

Isabel Pantoja se llevó el segundo lugar de la temporada. "Muy agradecida con todos por hacer esto posibles", señaló la venezolana Valentina, de 19 años.

El último concierto de Yo Me Llamo empezó con un sentido homenaje a Paulina Tamayo, quien fue jurado del reality y brindó noches inolvidables en Teleamazonas. Sus hijos, Paola y Willie, estuvieron presentes en la gala final.

Víctor Manuelle, Ricardo Montaner, Héctor Lavoe e Isabel Pantoja en la final de Yo Me Llamo Teleamazonas

Víctor Manuelle abrió el homenaje interpretando 'Parece Mentira'. Luego Ricardo Montaner cantó 'Amor, Dolor' y Héctor Lavoe hizo lo propio con 'Nuestro Secreto'. Para cerrar, Isabel Pantoja conmovió cantando la 'Canción de los Andes'.

"Quiero agradecer a Yo Me Llamo y a Teleamazonas porque para mi mami fueron una familia y para nosotros también van a ser siempre. Gracias por este lindo homenaje. Estoy seguro que desde el cielo, como la ser de luz que es, va a bendecir esta gala", señaló conmovido Willie Tamayo.

Paola Tamayo también agradeció la interpretación de los icónicos temas de su madre porque con ello se puede seguir recordando su legado y arte. "Gracias a todos. Paulina eterna es la grande del Ecuador y solo con estos programas podemos recordar su hermosa arte y hermosa voz", agregó.

El momento llegó y las últimas presentaciones hicieron vibrar el escenario de Yo Me Llamo. El primero en abrir la gala final fue Ricardo Montaner con su tema 'Me va a extrañar'.

Entre aplausos, gritos y ovaciones, el imitador del cantante venezolano culminó su presentación. "Tú eres un clarísimo ejemplo que el que persevera alcanza. Mira la perfección que traes al escenario y en tu trabajo está la ilusión de muchos de tus compañeros. Felicidades por lo que logras", señaló Pamela Cortés.

Víctor Manuelle puso el sabor y la salsa con su tema 'Se me rompe el alma'. Su interpretación fue impecable y con una calidad de un artista internacional. "Usted es un digno finalista. Desde hace mucho tiempo yo pienso que usted debería estar aquí, se lo merece. Usted es un gran cantante y ha hecho un gran trabajo de calidad", enfatizó Lucas Arnau.

'Pensando en ti' fue el tema que escogió Isabel Pantoja para demostrar su talento y alto nivel artístico. Su forma de interpretar cada verso conquistó a los jueces y al público. "Tú no la interpretaste, tú la habitaste", fueron las palabras de Ricardo Velasteguí para describir la presentación.

Luego llegó el turno de Héctor Lavoe. Con su éxito 'Períodico de ayer' hizo bailar a los jueces. "Muy merecido estar entre los mejor, usted ha hecho de cada gala una noche maravillosa. Se viene una carrera muy importante para usted", señaló Lucas Arnau para felicitar al imitador del puertorriqueño.

Héctor Lavoe y Víctor Manuelle, cuarto y tercer lugar

A las 21:29 se cerraron las primeras votaciones y los nervios se sintieron con más fuerza. El cuarto lugar fue para Héctor Lavoe y el tercer lugar para Víctor Manuelle. De inmediato Ricardo Montaner e Isabel Pantoja se prepararon para el show que definió al ganador.

Héctor Lavoe puso el sabor y ritmo en Yo Me Llamo Teleamazonas

"Gracias. Estar aquí es un premio. Seguimos con más rumba de largo", señaló emocionado Héctor Lavoe por su paso en el programa.

Víctor Manuelle enamoró a Ecuador con su salsa Teleamazonas

"Este trofeo es para mi familia que está aquí conmigo, para los profes y mis compañeros. Los quiero", dijo, entre lágrimas, Víctor Manuelle.

Duelo entre Isabel Pantoja y Ricardo Montaner

La final se vivió con romance. Isabel Pantoja interpretó un mix de 'Así fue', 'Era mi vida él' y 'Marinero de luces'. Su potente voz y emotividad para cantar cada verso emocionaron a los asistentes.

"Eres una artista fabulosa. Sigue adelante", señaló Pamela Cortés al reconocer su talento y deseo por verla crecer como una artista.

Para disputar el título del mejor imitador, Ricardo Montaner eligió un set de sus éxitos: 'Tan Enamorados', 'Bésame' y 'La cima del cielo'. Los jueces le pidieron que continúe con su carrera por su extraordinario talento.

Isabel Pantoja y Ricardo Montaner brindaron un show memorable. Teleamazonas

A las 22:07 se cerró las votaciones. El publico y los jueces decidieron que Ricardo Montaner se llevó el primer lugar con más de una década de trabajo para imitar al venezolano. Mientras que Isabel Pantoja logró el segundo lugar, pero fue la mejor imitadora mujer.

La temporada 2025 marcó un récord de votaciones. Esta noche se llegó a 1 780 000 votos.

¿Qué premios se llevan los finalistas de Yo Me Llamo?

Los cuatro finalistas se llevaron un trofeo por su destacado e inolvidable recorrido en el mejor reality de imitación del país. El cuarto lugar también fue acreedor a un premio económico de 2 000 dólares, mientras que el tercer lugar recibió 3 500 dólares.

El segundo lugar se llevó 4 000 dólares y el mejor imitador de Ecuador obtuvo un premio de 20 000 dólares y 2 500 dólares en una cuenta de ahorro flexible de Banco Pichincha.