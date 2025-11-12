Pedro Fernández abandona Yo Me Llamo Ecuador con su show al ritmo de 'Yo, El Aventurero'

Pedro Fernández fue el cuarto eliminado de la semana final de Yo Me Llamo.

Pedro Fernández abandonó Yo Me Llamo la noche del miércoles 12 de noviembre del 2025. Su interpretación de 'Yo, El Aventurero' no le alcanzó para llegar a la final. Héctor Lavoe fue el mejor de la noche.

El artista detrás del imitador se llama Santiago Naranjo. Él es oriundo de Ambato. "Estoy muy feliz de estar aquí. Creo que avanzado mucho. Gracias a mi Dios y a la gente que me apoyó. Ha sido un placer compartir con artistas de tan alto nivel. Esta es una experiencia muy bonita", dijo con una sonrisa en su rostro.

La gala 45 mostró el alto nivel artístico de Jessi Uribe, Ricardo Montaner, Isabel Pantoja, Víctor Manuelle, Pedro Fernández, Héctor Lavoe y Pablo Alborán.

Jessi Uribe fue el encargado de abrir el tercer concierto de la semana final. Con su tema 'Si me ven llorando' trajo el despecho al escenario de Yo Me Llamo Ecuador. Los jueces reconocieron su capacidad para interpretar y transmitir.

El romanticismo llegó con la inigualable voz de Ricardo Montaner interpretando 'Bésame'. Sentado en un banco en medio del escenario conquistó al público y jueces, que corearon a viva voz el éxito musical. "Todo lo que traes al escenario es perfecto", dijo Pamela Cortés, al finalizar la presentación.

'Así fue' de Isabel Pantoja conmovió a los jueces hasta el borde de las lágrimas. La imitadora de la cantante española dejó atónitos a los asistentes por su impecable show.

Luego, llegó Víctor Manuelle con su tema 'Tengo ganas'. La sala se sintió con fuerza en un espectáculo de nivel internacional. "Superó al de ayer. Hoy es el mejor", señaló Lucas Arnau.

Pedro Fernández interpretó 'Yo, El Aventurero'. Su destreza y energía en cada palabra de su show divirtió y emocionó en la gala 45.

Segundos después llegó el show de Héctor Lavoe al ritmo de 'El cantante'. "Gracias por todo, es un gran cantante", fueron las palabras de Arnau para el imitador del puertorriqueño.

Pablo Alborán se encargó de cerrar el concierto con una sublime presentación de 'Solamente tú'.