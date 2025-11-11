Michael Jackson y Silvio Rodríguez fueron eliminados de Yo Me Llamo Ecuador

Michael Jackson y Silvio Rodríguez fueron eliminados el martes 11 de noviembre del 2025. Su show con 'Man in the Mirror' y 'Ojalá' no fue suficiente para llegar a la final. El mejor imitador de la noche fue Isabel Pantoja.

El imitador del 'Rey del Pop' se llama Allan Watson y confesó que lleva muchos años interpretando con mucho respeto a Michael Jackson. Al despedirse señaló que todavía tenía mucho que mostrar. "Hay que seguir adelante. No es primera ni última", agregó.

Mientras que John Flores es quien dio vida a Silvio Rodríguez en esta temporada. Él es oriundo de Ipiales, Colombia. "Me siento muy contento de haber compartido esta etapa de Yo Me Llamo Ecuador (...) Le mando un saludo a Colombia y a Ecuador po la acogida tan bonita. Me siento muy feliz", señaló en su despedida.

La gala 44 estuvo llena de romanticismo, despecho, baile y mensajes con las presentaciones de Silvio Rodríguez, Michael Jackson, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Víctor Manuelle, Héctor Lavoe, Isabel Pantoja, Pedro Fernándes y Ricardo Montaner.

La melancolía en la voz de Silvio Rodríguez fue la encargada de abrir un nuevo concierto de la semana final de Yo Me Llamo. El imitador del cantautor cubano brindó un show sublime al interpretar 'Ojalá'.

Luego, con un himno de reflexión llegó Michael Jackson al escenario. Al ritmo de 'Man in the Mirror' hizo vibrar a los asistentes. Pamela Cortéz defició su hosw como "fantástico" y lo felicitó por traer temas con mesajes sociales.

La música popular se tomó Yo Me Llamo al ritmo de 'La Culpa' de Jessi Uribe. Su seguridad y fuerza para cantar fue destacada por Lucas Arnau.

La nostalgia y el romance llegó con Pablo Alborán. Con el éxito mundial 'Saturno' conquistó a los jueces y público. Lucas Arnau se emocionó e incluso se ofreció a cantar una tema con él. Además destacó su crecimiento en el escenario de Yo Me Llamo.

Víctor Manuelle dejó sin palabras a los jueces con la salsa 'Apiádate de mí'. "Estás listo para escenarios grandes, bien grandes", fue el comentario de Ricardo Velasteguí tras el impecable show.

Con su tema 'Juanito Alimaña', Héctor Lavoe tuvo una impresionante e inolvidable presentación. "¡Qué poder!", grito Pamela Cortés mientras Arnau y Velasteguí reconocían su habilidad para superar los problemas técnicos y mantener el nivel de su concierto.

Isabel Pantoja con el emotivo tema 'Marinero de Luces' demostró la fuerza interpretativa y su voz única en el escenario. El acompañamiento de la banda fue un elemento clave para que la presentación de la imitadora de la española se convirtiera en un espectáculo.

La picardía de Pedro Fernandéz se reflejó en el penúltimo show. Al ritmo de 'Yo no fuí' puso a bailar y cantar a Yo Me Llamo Ecuador. El concierto se cerró con la sublime presentación de Ricardo Montaner con 'Tan Enamorados'.