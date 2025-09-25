Las emociones no paran en la segunda noche de batallas en Yo Me LLamo; ¿quiénes ganaron?

Los imitadores de Víctor Manuelle, Carin León y José José se enfrentaron en las batallas de la gala 13 de Yo Me Llamo, jueves 25 de septiembre del 2025.

Dos nuevos participantes clasificaron, de forma directa, a la siguiente etapa de Yo Me Llamo Ecuador, tras ganar en la segunda noche de batallas, de este jueves 25 de septiembre del 2025.

La Gala 13 estuvo cargada de emociones y los imitadores encantaron al jurado y al público con ritmos como salsa, balada, vallenato y más.

Los ganadores de esta noche fueron Yo Me Llamo Víctor Manuelle y Yo Me Llamo Ricardo Montaner. Ambos fueron elogiados por los jueces por su voz, desempeño escénico y el trabajo logrado en su caracterización.

Arrancan las noches de 'Batallas' en Yo Me Llamo; ¿en qué consisten?

El imitador del artista estadounidense sorprendió a todos con el tema 'He tratado', en tanto que intérprete del cantante y compositor venezolano deleitó a todos con la canción 'Échame a mí la culpa'.

Sin embargo, no todo fue felicidad, Patricia Teherán y José José fueron enviados a gala de eliminación. Mientras que, Pablo Alborán y Carín León tienen una oportunidad más. Ellos se enfrentarán en gala de salvación.

Las sorpresas no paran en Yo Me Llamo, cada noche descubriremos nuevas dinámicas en las que los participantes lucharán por mantenerse en competencia.

No se pierda el mejor show de imitación, Yo Me Llamo Ecuador, de lunes a viernes, a las 21:00, por Teleamazonas.