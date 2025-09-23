Sharon, 'La Hechicera', eliminada de Yo Me Llamo; ¿qué le faltó a su presentación?

Yo Me Llamo Sharon es la sexta eliminada de la competencia. Ella cantó 'Pecado' en la gala 11 de este martes 23 de septiembre del 2025.

La imitadora de Sharon, 'La Hechicera' fue eliminada de la competencia en la Gala 11 de Yo Me Llamo Ecuador, transmitido este martes 23 de septiembre del 2025, por Teleamazonas.

Para el jurado, integrado por Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí, la participante se preocupó más del baile que de la voz, lo que provocó que se quedara sin aire en un momento de la presentación.

"Te sentí un poco desconectada la voz del preformance. Te quedaste sin aire un par de veces en el coro", dijo Lucas y recomendó naturalizar más el personaje, "dejarlo fluir", precisó.

Azucena Aymara, 'La Jefa', dice adiós a Yo Me Llamo con el tema: 'Lejos de ti mi vida'

Pamela y Ricardo coincidieron en que la participante debe interacturar más con los bailarines y "creerte más diva", dijo Velasteguí.

'La Diva del Ecuador' se convirtió en la quinta eliminada de esta etapa de Yo Me Llamo, denominada 'Eliminación diria'. Y en la sexta de toda la competencia.

En esta noche también fueron parte del escenario las voces de Joe Arroyo, Ricardo Montaner, Los Visconti, Carín León y Nicki Nicole.

Con esta eliminación culmina una de las dinámicas de Yo Me Llamo Ecuador, y a partir del miércoles 23 de septiembre arrancan las 'Batallas'. En esta fase los imitadores saldran al escenario en grupos, aquel que tenga mayor rendimiento avanzará sin problema, mientras que los otros irán a gala de salvación y de eliminación.

No te pierdas todas las emociones de Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.