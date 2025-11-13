Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

¡Vota por tu imitador favorito!; cinco imitadores continúan en la recta final de Yo Me Llamo

El público es el cuarto jurado y podrá votar por su imitador favorito para que avance en la semana final de Yo Me Llamo.

El público se une como juez a Pamela, Lucas y Ricardo en la etapa final de Yo Me Llamo

Teleamazonas.com

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

13 nov 2025 - 22:32

Unirse a Whatsapp

Este viernes 14 de noviembre, 5 imitadores compiten por convertirse en el mejor de la temporada de Yo Me Llamo tras haberse convertido en clasificados en etapas anteriores.

Los 5 imitadores fueron los mejores durante la gala de este miércoles. Ahora es momento de definir quién de ellos es el mejor.

¡Tú puedes ayudar a tu favorito! Vota por el imitador que más te guste en las historias de la cuenta de Instagram @teleamazonasec y en el siguiente formulario  para que pueda convertirse en el mejor de Yo Me Llamo.

