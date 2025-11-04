Dos preclasificados, tres eliminados en la nueva dinámica ‘Mi elección’ de Yo Me Llamo

Los imitadores de Michael Jackson y Los Visconti en la gala 39 de Yo Me Llamo. Martes, 4 de noviembre de 2025.

En la gala de este martes 4 de noviembre se vivió una nueva dinámica en Yo Me Llamo llamada ‘Mi elección’, la cual dio como resultado la preclasificación de Michael Jackson y de Los Visconti.

Por otra parte, los imitadores de Selena, Douglas Bastidas y y R.K.M. & Ken-Y, fueron eliminados de la competencia.

Esta es la última semana que tiene los participantes de preclasificarse y, quienes no lo consigan, serán eliminados del programa.

La dinámica ‘Mi elección’ es la que se llevará a cabo esta semana; consiste en que cada imitador se presentará con la canción que escoja y con la que considere que logrará la preclasificación.

La competencia continúa cada noche y las sorpresas también. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.