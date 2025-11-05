Tres imitadores más son eliminados en la dinámica ‘Mi elección’ de Yo Me Llamo

En la noche de este miércoles 5 de noviembre, los imitadores de Daniel Santos, Patricia Teherán y Billie Eilish quedaron fuera de la competencia. Mientras que los dos preclasificados de la gala fueron Camilo y Héctor Lavoe.

Los participantes eliminados agradecieron por la oportunidad de estar en el programa Yo Me Llamo y por el crecimiento que han tenido en el transcurso del mismo.

La imitadora de Billie Eilish buscará seguir con su carrera musical cantando. Mencionó que la gala que más recordará será la de la contrapantalla, pues considera que su presentación fue de las más destacables.

Daniel Santos comentó que ir a Yo Me Llamo fue un reto personal que se propuso. Agradeció por haber estado en el programa y por los gratos recuerdos que se llevará consigo.

La imitadora de Patricia Teherán lo dio todo en el escenario. La participante es originaria de Cuenca y comentó que de las cosas que se le hicieron más complicadas de imitar fue el acento. Mencionó también que en su ciudad tiene una orquesta de y una academia de música a las cuales se seguirá dedicando ahora que no continuará en la competencia.

Los imitadores que lograron preclasificarse se presentarán en una gala en vivo este viernes 7 de noviembre en busca de la clasificación a la semana final.

