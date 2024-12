Las instalaciones del estadio Olímpico Atahualpa continúan deteriorándose. La Concentración Deportiva de Pichincha tiene previsto seguir usando el emblemático escenario para los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y para conciertos.

El plan de remodelación y de intervención del estadio no avanza. Aunque en el 2024 se habló de un proyecto de inversión de muchos millones con empresas privadas y con el apoyo del Gobierno Nacional no se avanza y aún no hay nada en concreto.

Desde la Concentración Deportiva, entidad administradora del escenario, se contempla un presupuesto para un arreglo parcial y de obras pendientes que se deban ejecutar. En un principio se habló de un presupuesto de 60 millones de dólares.

Hasta cuando estuvo como ministro de Deportes , Andrés Guschmer, se planteó la posibilidad de una intervención integral del escenario deportivo con un grupo inversor. Sin embargo, esto no se concretó y con los cambios en el Ministerio de Deportes no se avanzó en nada.

En el 2024, Concentración Deportiva de Pichincha llevó un pedido público a la Asamblea Nacional de que se mantenga la administración del escenario en manos de esta organización. Esto porque, según el reclamo de Concentración, había la intención de que pase a ser manejado por el Gobierno.

Todos los planes de remodelación se han estancado. Desde el 2014 que se presentó una maqueta de intervención hasta las últimas mesas que se instalaron y no avanzaron. Con esa misma incertidumbre empezará el 2025. Todavía no se conoce el futuro de un sitio emblemático de Quito donde Ecuador selló su primera clasificación a un Mundial de fútbol.

