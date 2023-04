49 pruebas de oficio se pedirán dentro del juicio político contra Lasso

49 pruebas de oficio pedirá la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Esta tarde la comisión se reunió. A la diligencia asistió de manera presencial el Presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio.

Los otros asambleístas se conectaron de manera virtual y dieron inicio con la moción del legislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes.

Él pidió que se deje sin efecto las providencias que Villavicencio dio 72 horas a los proponentes del juicio para que individualicen la prueba y también el oficio con el que se notificó el inicio del proceso al Primer Mandatario. Esto causó rechazo.

“Aquí no se trata de buscarle la quinta pata al gato, sino de buscar respuestas”, comentó el asambleísta independiente Marco Troya.

Sobre ello, también se pronunció Pedro Velasco, también asambleísta independiente, asegurando: “A estas alturas del juicio político nosotros desconocemos entonces volveremos a cero”.

Esta primera sesión dentro del juicio político estuvo marcada por la discusión. “Haber Presidente, a mí se me deja de ironías. Le pido respeto. No se me ve bien ¿A qué te refieres? ¿A que soy negro? Claro que soy negro y a mucha honra” dijo Roberto Cuero, asambleísta de UNES, momentos después que Villavicencio habría dicho que la imagen del legislador no estaba clara.

En la sesión estuvo presente Édgar Neira, que representa al Presidente Lasso en este proceso. “No lo hacemos con el afán de incomodar a nadie. Simplemente para que la prueba cumpla con el propósito que esta debe perseguir. Tiene que ser pertinente al objeto litigioso.

