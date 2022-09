El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le concedió el lunes 26 de septiembre de 2026 la ciudadanía rusa a Edward Snowden, el ex contratista de inteligencia estadounidense exiliado. Su caso ocupó las portadas de la prensa mundial luego de que denunció el espionaje masivo de Estados Unidos sobre sus ciudadanos en 2013.

Putin incluyó a Snowden en una lista de ciudadanos rusos merecedores de la ciudadanía rusa y, mediante decreto, quedó oficialmente acuñado. Esta decisión se toma en un momento en que las relaciones entre Washington y Moscú están en mínimos históricos gracias al conflicto en Ucrania.

Snowden, estadounidense de 39 años exiliado en Rusia, habría recibido la ciudadanía rusa como resultado de su propia solicitud hecha en 2020, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El pedido del informático surgió principalmente para facilitar a su esposa estadounidense Lindsay Mills viajar de ida y vuelta.

«Después de años de separación de nuestros padres, mi esposa y yo no tenemos ningún deseo de ser separados de nuestros HIJOS”, escribió Snowden en Twitter. «Después de dos años de espera y casi diez años de exilio, un poco de estabilidad hará una diferencia para mi familia», agregó.

Edward Snowden fue un excontratista de inteligencia de Estados Unidos que hizo públicos cientos de documentos secretos en 2013. En ellos se detallaba que el programa de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estaba recolectando cantidades masivas de metadatos de llamadas y mensajes privados y otra información sobre ciudadanos estadounidenses.

El espionaje afectó a millones de estadounidenses en 2013 y, gracias a la denuncia de Snowden, Estados Unidos emitió leyes y regulaciones que prohíben esa actividad. Debido a la revelación de estos secretos, Snowden se vio obligado a buscar refugio en Rusia.

Posteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una denuncia penal con tres cargos de delito grave contra Snowden. Estos son: robo de propiedad del gobierno, divulgación de información crucial de la defensa de Estados Unidos y suministro de materiales clasificados a personas no autorizadas.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our SONS.



After two years of waiting and nearly ten years of exile, a little stability will make a difference for my family. I pray for privacy for them—and for us all. https://t.co/24NUK21TAo pic.twitter.com/qLfp47uzZ4