Ayer se conoció la noticia del fallecimiento de John McAfee, fundador de la compañía del reconocido antivirus, horas después de aprobarse su extradición a Estados Unidos. Hoy Edward Snowden, excolaborador de la CIA, opinó sobre el posible suicidio y el precedente que puede instaurar en el sistema judicial europeo.

«Europa no debería extraditar [a EE.UU.] a los acusados de delitos no violentos a un sistema judicial tan injusto y a un sistema penitenciario tan brutal que los acusados nativos preferirían morir antes que someterse a él”, sostuvo Swowden. Enseguida advirtió que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, podría ser el siguiente.

Europe should not extradite those accused of non-violent crimes to a court system so unfair—and prison system so cruel—that native-born defendants would rather die than become subject to it. Julian Assange could be next.



Until the system is reformed, a moratorium should remain. https://t.co/tUociySmVy