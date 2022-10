El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este miércoles 05 de octubre de 2022 que la situación militar en los territorios ucranianos que Moscú se anexionó se «estabilizará». Sus declaraciones las hace después de sufrir una serie de reveses y perder varias localidades frente a las tropas de Kiev.

«Partimos del principio que la situación en los nuevos territorios se estabilizará», dijo el líder ruso a un grupo de profesores durante una videollamada transmitida por televisión. Putin también firmó un decreto por el cual Rusia se apropia formalmente de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas, pero gestionada hasta ahora por Ucrania.

Esta planta nuclear produce normalmente más de una carta parte de la electricidad en Ucrania y es parte fundamental del sistema energético del país. Desde el inicio de la invasión rusa, 24 de febrero de 2022, el centro llamó la atención mundial ante los riegos de una posible catástrofe.

