El cineasta Quentin Tarantino inició su carrera asegurando que solo filmará diez películas y luego dejaría los largometrajes. Aunque, en aquel entonces, el tiempo parecía muy lejano, resulta que en 2019 estrenó su noveno título, ‘Érase una vez en… Hollywood’, el cual contó con estrellas de renombre como Brad Pitt, Leonardo Dicaprio y Margot Robbie.

Antes de anunciar su último filme, Tarantino confirmó que su próximo proyecto será una obra de teatro. «Créanlo o no, he escrito una obra de teatro sobre ‘Érase una vez en… Hollywood’. Quería escribir teatro y meter cosas que no estuvieran en la película ni en el libro. Tiene que ver con Italia», dijo el director en una entrevista para el podcast The Big Picture.

De acuerdo sus propias declaraciones, el cineasta ya pensaba en una obra de teatro antes de filmar la película. De hecho escribió gran parte del libreto en apenas seis meses y añadió que en el nuevo formato presentará situaciones nuevas con los personajes de DiCaprio (Rick Dalton) y Al Pacino (Marvin Schwarz), quienes llegan a cenar con Sergio Corbucci y su esposa Nori para ne negociación de un papel.

Sobre su última película dijo: “Ahora mismo mi idea es montar una obra de teatro. De momento no voy a pensar en mi última película por un tiempo, ahora estoy con otras cosas». No obstante, Tarantino aseguró previamente para Variety que no descarta hacer más obras de teatro o un programa de televisión. “Puedo hacer muchas cosas diferentes, ‘pero la filmografía se mantendrá” en diez películas.

Fuente | 20minutos.es/