Oriundo de Esmeraldas, Jonathan Anibal Sánchez Sánchez tenía 37 años cuando fue acribillado en el centro de su ciudad el 11 de octubre de 2023. Era conocido como ‘La Polilla‘ y se dedicaba a crear contenido humorístico.

Además trabajaba en el departamento de comunicación de la Prefectura de la Provincia Verde como asistente, según consta en el listado de personal y remuneraciones de esa entidad.

Era popular en redes sociales, especialmente en TikTok donde llegó a tener cerca de un millón de seguidores. En Instagram lo seguían 165 000 personas. Sus videos más populares hacían alusión al comportamiento del «macho alfa» en la cotidianidad.

Al influencer lo conocían en su ciudad por el humor. Fue campeón en un concurso de contar ‘cachos’ hace más de una década.

‘La Polilla’ estaba casado y tenía dos hijos pequeños. Ellos acompañaron su funeral al que también acudieron cientos de personas para despedirlo.

La información disponible de la investigación de su asesinato apunta a hombres en motocicleta que le dispararon, al menos, cinco veces en el cuello y cabeza.

Sánchez habría salido del gimnasio donde entrenaba de manera habitual. Las autoridades presumen que se trataría de un ataque premeditado.

Chats caso Purga

En los chats revelados del caso Purga su muerte era uno de los temas de conversación.

Según las capturas disponibles en la página web de la Fiscalía General del Estado, Mayra Salazar mantenía conversaciones con Carlos G. Entre otros temas, el 12 de octubre el le envía un video y comparte la noticia.

«Lo mataron a la polilla», dice en un mensaje. Enseguida comparte una foto a lo que Salazar responde con un «Yala».

Carlos G. alega que su muerte se debería a negocios ilícitos. «Dice q lo mataron xq lavaba como tú». Salazar, que está detenida por el caso Metástasis, responde con un «jajajaj» y cambia de tema.

El interlocutor insiste en indagar sobre los motivos de la muerte de ‘La Polilla’. «Xq lo matan a la polilla», escribe. Y Salazar responde «No me interesan esos muertos. Me interesan los vivos a los q le puedo sacar Plata».

Luego de esta revelación la viuda del influencer, Gabriela Ramírez, publicó una crítica en sus redes sociales. Lamentó que se trata de un intento por «dañar la imagen y la integridad» de su difunto esposo.

También asegura que el celular de ‘La Polilla’ «estuvo en investigación y jamás salió una cosa mala de él». Y recalca que él «jamás estuvo involucrado en nada malo«.

