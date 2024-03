Jonathan Sánchez, influencer conocido como ‘La Polilla‘ fue asesinado en Esmeraldas en octubre de 2023. En los chats revelados del caso Purga su muerte era uno de los temas de conversación.

Según las capturas disponibles en la página web de la Fiscalía General del Estado, Mayra Salazar mantenía conversaciones con Carlos G. Entre otros temas, el 12 de octubre el le envía un video y comparte la noticia.

«Lo mataron a la polilla», dice en un mensaje. Enseguida comparte una foto a lo que Salazar responde con un «Yala».

Carlos G. alega que su muerte se debería a negocios ilícitos. «Dice q lo mataron xq lavaba como tú». Salazar, que está detenida por el caso Metástasis, responde con un «jajajaj» y cambia de tema.

El interlocutor insiste en indagar sobre los motivos de la muerte de ‘La Polilla’. «Xq lo matan a la polilla», escribe. Y Salazar responde «No me interesan esos muertos. Me interesan los vivos a los q le puedo sacar Plata».

De inmediato el tema queda de lado y retoma una presunta negociación de trabajos para el Municipio de Guayaquil.

‘La Polilla’ fue asesinado en los exteriores el parque infantil Roberto Cervantes, ubicado en en la avenida José Joaquín de Olmedo entre José Mejía y Juan Salinas, centro de Esmeraldas. Tres personas fueron detenidas por este caso.

Las motivaciones del crimen no han sido develadas por las autoridades.

