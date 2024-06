Alondra Santiago es una periodista y actriz de 33 años. Nació en Cuba y llegó a Ecuador cuando tenía 13 años. En 2016 le otorgaron la visa de amparo porque su madre es ecuatoriana. Sin embargo, este martes 25 de junio de 2024 se conoció que le fue revocada.

La periodista se graduó en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. También tiene una maestría en periodismo y Gestión de Comunicación.

Ha trabajado como reportera y presentadora en Ecuavisa y como copresentadora en una revista matinal de Teleamazonas. También incursionó en un programa radial con Jimmy Jairala, de donde salió en medio de denuncias por acoso laboral.

Finalmente, creó su propio espacio como entrevistadora en plataformas digitales con el canal INGO, que antes se llamaba Ingobernables. Sus críticos la señalan como cercana al expresidente Rafael Correa, y ella se reconoce como una persona de izquierda.

En sus videos habla primordialmente de temas políticos y controversiales. Su activismo feminista también le ha costado críticas e incluso amenazas por parte de la audiencia.

En más de una ocasión ha sido tendencia por comentarios o entrevistas específicas. La última polémica que protagonizó fue una canción de crítica al Gobierno de Daniel Noboa utilizando fragmentos del Himno Nacional de Ecuador.

En su segmento la canción de la semana presentó «¡Salve, oh patria!» que inicia precisamente de esa manera. Aunque luego sigue con «este es nuestro Himno, pero el Presidente no puede ni cantarlo y ni siquiera se lo aprende, solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos«.

Luego hace referencia a la creciente ola de inseguridad y a la polémica de Lavinia Valbonesi y el proyecto inmobiliario en Olón. También menciona a la vicepresidenta, Verónica Abad, quien «no existe para este Gobierno nefasto«.

Santiago llegó a radicarse en Guayaquil junto a su hermano y su madre Aleida, quien es actriz y profesora de artes escénicas y, fundó el Grupo Papagayo en esa ciudad. Ambos tramitaron y cuentan con la nacionalidad ecuatoriana.

