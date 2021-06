Quiso intimidar al dueño de una tienda asiática y terminó mal

En Irlanda, un joven intimidó al dueño de una tienda asiática y terminó fuera de conocimiento y tendido en la calzada.

Lo sucedido fue grabado en video y compartido en redes sociales y en el clip se ve que el joven discute con dos hombres, uno de ellos es el dueño de la tienda asiática.

Luego de un intercambio de golpes, los dos hombres logran sacar al joven de la tienda, pero el intimidador intenta ingresar de nuevo y es cuando pone una de sus manos en el pecho del dueño del local sin esperar una inmediata reacción de éste.

El dueño de la tienda asiática lanzó un golpe cruzado y directo al mentón del joven que los estaba intimidando, dejándolo inconsciente ante la asombrada mirada de los testigos de lo sucedido.

Anti-Asian racist in Ireland tries to bully a storeowner and gets knocked out pic.twitter.com/sY84P8yAVW