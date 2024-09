El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano de Quito declaró en emergencia a la ciudad por un incendio de gran magnitud que se inició el martes 24 de septiembre del 2024. Así lo anunció el alcalde Pabel Muñoz, la tarde de este miércoles 25.

«Esto nos podría derivar a encontrar apoyos por, al menos, medio millón de dólares de la banca de cooperación que nos serán útiles en la etapa de reconstrucción y recuperación, sobre todo de la flora y elementos de vegetación que han sido destrozados», explicó Muñoz.

Según Muñoz, la declaratoria de emergencia permitirá «mejorar las capacidades de coordinación y trabajo entre distintos niveles de Gobeirno» para combatir el incendio. Aunque aclaró que las capacidades de la ciudad no han sido sobrepasadas.

Muñoz apuntó que es importante la declaratoria de emergencia porque hay el antecedente de alerta roja por sequía y déficit hidrológico declarada por el COE Nacional previamente.

En una rueda de prensa de actualización de la situación en la capital, Muñoz agregó que con el estado de emergencia la ciudad podrá acceder a fondos de contingencia. La declaratoria de emergencia permite la contratación de insumos de manera directa, aunque el Alcalde dijo que «no necesariamente lo utilizaremos».

En la mañana de este miércoles Muñoz dijo que no era necesaria la declaratoria de emergencia en Quito porque la compra de insumos, como vehículos para incendios, demoraba incluso meses.

Muñoz señaló que la declaratoria hecha por la tarde funcionará en aspectos como la dotación de agua al 100% en los barrios de Quito y agradeció a los Cuerpos de Bomberos de distintos cantones y provincias que se solidarizaron con la capital para apoyar la emergencia.

Otra de las resoluciones del COE Metropolitano es exhortar a la Empresa Eléctrica Quito para que no haya cortes de energía en la capital. El objetivo es no generar caos vehicular y que los niños y jóvenes que tienen clases no presenciales puedan cumplir con sus actividades, al igual que las personas que se encuentran en modalidad de teletrabajo.

Afectaciones por el incendio

Hasta las 16:00 de este 25 de septiembre, el Alcalde de Quito dijo que seis viviendas fueron afectadas completamente. Por ello, se activó la Empresa Metropolitana de Seguridad para hacer las evaluaciones socioeconómicas con el fin de entregar nuevas casas.

De acuerdo con este último reporte, el cerro Auqui aún tiene línea de propagación activa, mientras que el incendio en Guápulo está controlado y en proceso de liquidación. En la zona hay más de 200 bomberos desplegados y 65 vehículos para atender la emergencia. Alertó que los incendios no se liquidarán este miércoles.

