Rafael Oyarte analiza las irregularidades en aplicación de justicia

Rafael Oyarte comentó sobre el cuestionado accionar de algunos jueces en la aplicación de justicia, sobre todo en casos relacionados con casos de corrupción.

En el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’, Oyarte, abogado constitucionalista, expuso su punto de vista sobre algunas irregularidades.

Al respecto, Rafael Oyarte indica que siempre ha sido complejo el tema de la función judicial, tanto en Ecuador como en otros países.

«Existen casos que son polémicos y son esos casos a los que la ciudadanía les da un trato especial, los que manchan el análisis. A nosotros nos gustaría que los casos en los cuales existe aparente corrupción viniesen las condenas. Y es razonable, porque la mejor forma de promover la corrupción es no sancionar los actos corruptos», resaltó Rafael Oyarte.

En este sentido, comentó que muchas veces los procesos no se inician. «O iniciados no se procesan, procesados no se condenan. O condenados algunos se van del país y no se ejecutan las condenas. Como que el país está de oferta para cometer actos irregulares. Por eso, la ciudadanía reacciona», acotó.

Por otra parte, Oyarte indica que las irregularidades vienen desde diferentes niveles, ya que los jueces no son los que realizan los sorteos.

Sin embargo, las sospechas de actuar irregular de los jueces también se dan cuando aquellos conoce causas irregulares y no devuelven dichos procesos, indica.

