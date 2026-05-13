Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Sociedad

Armada de Ecuador 2026: Requisitos y pasos para postular a los 150 cupos para bachilleres

La Armada de Ecuador abrió 150 cupos para bachilleres. Los seleccionados ingresarán a la Escuela Superior Naval de Salinas.

La Armada tiene 150 cupos disponibles para bachilleres.

Armada del Ecuador

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

13 may 2026 - 06:45

Unirse a Whatsapp

Bachilleres podrán ingresar a la Armada del Ecuador. La inscripción para los aspirantes a oficiales será en línea.

La Armada abrió 150 cupos para jóvenes bachilleres interesados en acceder a la instrucción militar.

Las inscripciones están abiertas entre el 12 de mayo y el 11 de junio de 2026 a través de un registro en línea.

La institución militar recordó que el proceso es gratuito y no existen convenios con personas o empresas para la preparación para ingresar a la escuela de formación.

Los documentos que la Armada indique luego del registro en línea, deben entregarse de manera presencial entre el 1 y 15 de junio.

Requisitos para ingresar a la Armada

  • Ser ecuatoriano
  • Máximo 21 años, 11 meses y 29 días a la fecha de ingreso a la escuela de formación
  • Estatura mínima de 165 centímetros para hombres y 160 para mujeres
  • No estar afiliados a partidos políticos
  • Contar con título de bachiller en Ciencias o Técnico
  • Tener vigente la nota de postulación para acceso a la educación superior
  • No tener tatuajes
  • No registrar antecedentes penales propios o de familiares cercanos

Te puede interesar