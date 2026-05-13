Armada de Ecuador 2026: Requisitos y pasos para postular a los 150 cupos para bachilleres

Bachilleres podrán ingresar a la Armada del Ecuador. La inscripción para los aspirantes a oficiales será en línea.

La Armada abrió 150 cupos para jóvenes bachilleres interesados en acceder a la instrucción militar.

Las inscripciones están abiertas entre el 12 de mayo y el 11 de junio de 2026 a través de un registro en línea.

La institución militar recordó que el proceso es gratuito y no existen convenios con personas o empresas para la preparación para ingresar a la escuela de formación.

Los documentos que la Armada indique luego del registro en línea, deben entregarse de manera presencial entre el 1 y 15 de junio.

Requisitos para ingresar a la Armada