Armada de Ecuador 2026: Requisitos y pasos para postular a los 150 cupos para bachilleres
La Armada de Ecuador abrió 150 cupos para bachilleres. Los seleccionados ingresarán a la Escuela Superior Naval de Salinas.
La Armada tiene 150 cupos disponibles para bachilleres.
Armada del Ecuador
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Actualizado:
13 may 2026 - 06:45
Bachilleres podrán ingresar a la Armada del Ecuador. La inscripción para los aspirantes a oficiales será en línea.
La Armada abrió 150 cupos para jóvenes bachilleres interesados en acceder a la instrucción militar.
Las inscripciones están abiertas entre el 12 de mayo y el 11 de junio de 2026 a través de un registro en línea.
La institución militar recordó que el proceso es gratuito y no existen convenios con personas o empresas para la preparación para ingresar a la escuela de formación.
Los documentos que la Armada indique luego del registro en línea, deben entregarse de manera presencial entre el 1 y 15 de junio.
Requisitos para ingresar a la Armada
- Ser ecuatoriano
- Máximo 21 años, 11 meses y 29 días a la fecha de ingreso a la escuela de formación
- Estatura mínima de 165 centímetros para hombres y 160 para mujeres
- No estar afiliados a partidos políticos
- Contar con título de bachiller en Ciencias o Técnico
- Tener vigente la nota de postulación para acceso a la educación superior
- No tener tatuajes
- No registrar antecedentes penales propios o de familiares cercanos
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