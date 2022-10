Raphy Pina responde a Don Omar desde la cárcel

El productor Raphy Pina, respondió las declaraciones que el reguetonero Don Omar realizó hace pocos días en el espacio de entrevistas de “El Chombo” en YouTube.

Desde la cárcel, en Carolina del Norte, donde cumple una codena de 41 meses por posesión ilegal de armas, el empresario y dueño de Pina Records publicó un video de 33 minutos donde afirmó que desde un inicio, contrario a lo que el cantante dice, era ‘Team Don’.

En la cinta también mostró una serie de contratos que desmienten algunas afirmaciones de Don Omar.

En su cuenta de Instagram Pina publicó una foto junto a ´Don´, y aseguró que desde hace un tiempo ya tenía listas las pruebas en su contra, pues sabía que por ‘su modus operandi’ sus declaraciones llegarían justo cuando “el mejor de todos los tiempos” (refiriéndose a Daddy Yankee), se encuentra presentado su última gira musical.

Opinión

“Sé que no es fácil cometer errores y dar la cara, ¿VERDAD? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda TODA una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube GRIS que te rodea y camines en el SOL”, confesó.

En el video, donde Raphy deja al descubierto su versión, también habla de “emails y textos de las excusas y faltas de respeto que llevaron al fracaso de la gira DY VS DON” además de otros comportamientos de Don donde no tuvo en cuenta lo pactado ni firmado junto a Yankee.

Entre otras revelaciones, Pina se refirió a la falta de preparación de Don Omar frente al minucioso trabajo de realizó Daddy Yankee en los escenarios.

De acuerdo a las palabras del esposo de Natti Natasha, aunque él pertenecía al team Don y había ideado la gira, se dio cuenta de la diferencia entre los dos artistas a la hora de asumir el compromiso.

De acuerdo con las declaraciones del productor, Don Omar abandonó el show de Las Vegas cuando no había finalizado su presentación y lo hizo sin dar mayores explicaciones.

Días atrás Pina y Don Omar habían tenido un enfrentamiento, tras reclamar sobre los titulares de la prensa puertorriqueña, que aseveraban el éxito rotundo de Daddy en la gira.

Lo que dijo Don Omar

En la entrevista con el productor musical y creador de contenido ‘El Chombo’, Don Omar contó desde un principio supo que era un proyecto que no iba a funcionar

Si esto que yo estoy diciendo aquí no es verdad, a lo mejor mañana terminan demandándome. Pero, yo estoy esperando la demanda hace más de cinco años, que nunca va a llegar

En principio, él quería llevar a cabo un proyecto que se llamaría ‘Versus’, el cual enfrentaría en escena las líricas fuertes y «de calle» de Don Omar contra su música más comercial.

El productor Rafael Pina le dio la idea de hacerlo, pero en compañía de Yankee, como un enfrentamiento entre las dos figuras más prominentes del reguetón.

Aunque la idea no era de su agrado, accedió y se encargó de todo mientras su compañero de escenario finalizaba su gira por Europa:

«Yo estuve trabajando en todo: música, bailarines, diseño de tarima. Las tarimas las diseñé yo, con mi equipo de trabajo. Las coreografías, la música, los arreglos, todo (…) Pero, cuando él llegó, no le gustó». Esa fue la primera señal de que algo no cuadraba entre los dos artistas.

Don Omar también narró que una de las situaciones que más le molestaron fue una ocasión en que se utilizó una canción del disco que estaba produciendo en ese momento para promocionar ‘The Kingdom Tour’, completamente a sus espaldas.

Sucedió algo similar tiempo después: «Yo escuché una canción que sacaron de la noche a la mañana, que no la escribió Ramón, que pagaron pa’ que la escribieran, que lo hicieron a mis espaldas y que la querían usar de promoción para el concierto. (…) Yo les dije: ‘¿Qué es esto? Lo que yo hice en mis temas, que ustedes consiguen sin permiso para trabajar en esto, nunca le faltó el respeto a nadie. Van dos y pienso que el fin no sigue siendo el mismo entre todos aquí’.

Altercado

Después del primer día de gira, que tuvo como escenario Puerto Rico, en la primera plana de la prensa se podían leer aseveraciones como «Daddy Yankee noquea a Don Omar».

Él está seguro de que eso fue comprado por el equipo de Yankee.

«Si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día llegué con el periódico en la mano y me dijeron que no volvía a pasar. Yo dije: ‘Claro que no vuelve a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más’».

También dijo que en Las Vegas, cuando Don Omar salió a cantar, la consola y las máquinas fueron desconectadas y decidió irse del escenario: «No soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al respeto nadie».

Finalmente, aclaró que Ramón Ayala y él nunca han sido amigos, y cree que nunca han estado interesados en serlo: «No somos iguales y nunca lo vamos a ser. No estoy hablando de que soy mejor ni nada de eso. Simplemente, no somos iguales».

Fuente: Elespectador.com / diadia.com