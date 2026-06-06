El papa pide acabar con la polarización en su primer día en España

El papa León XIV hace un contundente llamado a la paz y la unidad durante su visita a España

El papa León XIV pidió el sábado poner fin a las "narrativas divisivas y polarizantes" y a las "simplificaciones estériles" en la primera jornada de su visita a España, centrada en la migración, un tema que ha polarizado el debate público.

El papa también agradeció el "compromiso activo con la paz" y la "fidelidad al derecho internacional" de España, cuyo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha chocado con el estadounidense Donald Trump por la guerra en Irán y con Benjamin Netanyahu por Gaza.

El propio pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, ha sido duramente criticado por Trump por su posición antibelicista.

León XIV lamentó que el mensaje de la paz "en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador", en un discurso pronunciado en el Palacio Real en Madrid, donde fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia.

El discurso fue muy aplaudido, incluso por Santiago Abascal, el líder del partido de extrema derecha Vox, que es crítico con la postura de acogida a los migrantes de la Iglesia.