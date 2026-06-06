El papa pide acabar con la polarización en su primer día en España
El Sumo Pontífice inició su agenda oficial en Madrid abordando temas críticos como la crisis migratoria y los abusos en la Iglesia.
El papa León XIV hace un contundente llamado a la paz y la unidad durante su visita a España
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Actualizado:
06 jun 2026 - 23:12
El papa León XIV pidió el sábado poner fin a las "narrativas divisivas y polarizantes" y a las "simplificaciones estériles" en la primera jornada de su visita a España, centrada en la migración, un tema que ha polarizado el debate público.
El papa también agradeció el "compromiso activo con la paz" y la "fidelidad al derecho internacional" de España, cuyo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha chocado con el estadounidense Donald Trump por la guerra en Irán y con Benjamin Netanyahu por Gaza.
El propio pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, ha sido duramente criticado por Trump por su posición antibelicista.
León XIV lamentó que el mensaje de la paz "en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador", en un discurso pronunciado en el Palacio Real en Madrid, donde fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia.
El discurso fue muy aplaudido, incluso por Santiago Abascal, el líder del partido de extrema derecha Vox, que es crítico con la postura de acogida a los migrantes de la Iglesia.
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