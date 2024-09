Mujer sufre mordida de roedor dentro de Hospital del IESS en Guayaquil

Una rata mordió la mano de una mujer en el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Puertas dañadas, baños sucios y falta de medicamentos son problemas que se han dado a conocer a través de denuncias constantes, relacionadas con la casa de salud.

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles 4 de septiembre del 2024, mientras la ciudadana cuidaba a su mamá en una de las habitaciones. Las autoridades anunciaron que se realizará una limpieza profunda del lugar.

Cecilia, como se identificó la mujer afectada, ingresó con su madre al hospital, nueve días antes de lo ocurrido, a través de emergencias. Hasta el miércoles se encontraba en la sala de recuperación del tercer piso, donde resultó herida por el roedor.

De acuerdo con su testimonio, eran las 03:30 del miércoles 4 de septiembre y se encontraba descansando en el suelo sobre unas sábanas cuando fue atacada por el animal. De inmediato alertó sobre lo sucedido y la rata fue capturada.

En el hospital se curó la herida de la mujer y le aplicaron una vacuna antitetánica, que ella tuvo que comprar, ya que en el hospital no contaban con el medicamento. «Son un asco. No tienen una higiene adecuada (…) No vale nada», dijo la víctima a Teleamazonas.

Este no es el único problema que se ha conocido en la casa de salud. Pacientes y familiares indican que en el lugar, donde se atienden diversos problemas de salud -lo cual debe darse en un entorno con la higiene adecuada- los baños están sucios, parte de la infraestructura se encuentra dañada, los ventiladores no sirven, las paredes tienen moho y las instalaciones eléctricas están afectadas.

Pero el director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Franklin Encalada, contradice la versión de los usuarios y asegura que este es un caso aislado. Asegura que realizarán una limpieza profunda para evitar que se repita la situación. «Tenemos que trabajar, empezar a hacer una desinfectación y trabajar en un proceso para evitar que estos acontecimientos vuelvan a ocurrir».

