Recopa: Todo lo que debe saber de la final Liga de Quito vs. Fluminense

La final de la Recopa Sudamericana enfrenta a Liga de Quito y Fluminense el jueves 29 de febrero de 2024. El equipo ecuatoriano va en busca de su sexto título internacional y el tercero en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Este miércoles 28 el equipo ecuatoriano cumplió su segundo día de entrenamiento en el Complejo de Flamengo, máximo rival de Fluminense.

«Tenemos que estar más concentrados que nunca. El rival tiene jugadores de buen pie que nos pueden hacer daño. La valentía es algo que tenemos que demostrar y todo lo que venimos trabajando. Al fútbol se juega con y sin pelota”, apuntó el capitán de Liga Ezequiel Piovi, en Brasil.

Fluminense, en cambio, llega a la final con dos derrotas seguidas, la semana pasada en Quito y el domingo ante el Flamengo por 2-0 en el Maracaná, en un partido donde el técnico Fernando Diniz reservó a varios titulares.

«No me preocupa lo que ocurrió en el pasado. Estoy más preocupado con el presente y con lo que ocurrirá el jueves. En la cancha seremos once contra once y ganará el que haga mejor las cosas», afirmó el atacante argentino Germán Cano, goleador del Fluminense.

Jugadores en duda

La novedad que hasta ahora ha trascendido en Liga de Quito es la posible baja de Johan Julio. El delantero realizó trabajos diferenciados. Sin embargo, el club albo no ha informado oficialmente si el jugador estará o no presente en el partido del jueves.

Lo que sí es confirmado es que el técnico español Josep Alcácer no dirigirá al cuadro albo, pues sigue sin licencia de la Conmebol. El asistente Adrián Gabbarini será quien lo remplace.

Mientras que, la duda que ronda en el equipo carioca es la presencia de Marcelo, quien la semana pasada salió a los 15 minutos de juego por una molestia en su tobillo. Sin embargo, Diniz podrá contar con regreso del joven atacante John Kennedy, autor del gol del título ante Boca Juniors.

Hora y fecha del partido

El encuentro se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el jueves 29 de febrero a las 19:30 (hora de Ecuador). Se tiene previsto que 2 000 hinchas apoyen a Liga de Quito.

El equipo albo además, cuenta con el apoyo de la hinchada de Flamengo. En Copacabana los hinchas posaron con la camiseta de Liga y desearon que se lleve el título internacional.

¿Dónde ver?

La final de la Recopa será transmitida por la señal internacional de ESPN y en la plataforma de streaming de Disney, Star+.

¿Qué necesita Liga para ser campeón de la Recopa?

A Liga de Quito le basta un empate para levantar el título del torneo Conmebol, pues llega con la ventaja de haber ganado en casa 1-0.

Mientras que Fluminense necesita ganar con al menos dos goles para proclamarse campeón. En el caso que el marcador global quede empatado, el ganador se definirá en la tanda de penales.

Posibles alineaciones

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Oscar Zambrano, Ezequiel Piovi, Sebastián González, Jhojan Julio; Luis Estupiñán (o Alex Arce), Jhojan Julio y Jan Hurtado.

Fluminense: Fabio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos (o Samuel Xavier), Marcelo; André, Matheus Martinelli, Ganso; Keno (o John Kennedy), Jhon Arias, Germán Cano.

