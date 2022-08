La renuncia silenciosa es la última tendencia en TikTok ¿De qué se trata?

Años de muchas horas, empresas con poco personal y empleados agotados han llevado a la última tendencia de TikTok: la renuncia silenciosa al trabajo.

Sin embargo, el eslogan de renunciar en silencio al trabajo es engañoso, haciéndoles pensar a las personas que esto significa que hagan el esfuerzo mínimo en sus trabajos.

Esto es inequívocamente falso, dijo Kathy Caprino, entrenadora de trabajo y liderazgo de mujeres, que vive en Connecticut y es autora del libro «The Most Powerful You: 7 Bravery-Boosting Paths to Career Bliss».

«Se trata de dejar de hacer un trabajo que la gente piensa que va más allá de las labores para las que fueron contratados sin recibir una compensación», dijo.

Los empleados siguen sobresaliendo en sus trabajos, pero no están trabajando horas extras para hacerlo, dijo a CNN la exconsultora de ingeniería Paige West.

«Mientras estaba en mi trabajo de 9 a 5, todavía trabajaba mis 40 horas a la semana. Todavía estaba cumpliendo con mis deberes laborales. Simplemente me estaba quitando esa sensación de estrés que tenía», dijo.

Razones

El cambio drástico en la fuerza laboral durante la pandemia provocó en gran medida el aumento de este comportamiento, dijo S. Chris Edmonds, fundador y director ejecutivo de The Purposeful Culture Group, una consultoría con sede en Colorado que ayuda a los líderes senior a crear una cultura laboral positiva.

Las empresas han impuesto responsabilidades adicionales a los empleados porque algunas organizaciones no estaban preparadas para la pandemia y la gran cantidad de renuncias y cambios, dijo.

Las nuevas formas de comer en la oficina por la pandemia 3:14

Muchas personas también se sintieron frustradas cuando los gerentes insistieron en ciertas reglas, como volver al trabajo en persona, lo que generó más agotamiento y frustración, dijo Edmonds.

Solo el 24% de los estadounidenses pensó que sus jefes tenían en mente lo mejor para ellos, según una encuesta de Gallup publicada en marzo de 2022.

Dejar de hacer de la nada algunas de tus tareas laborales que crees están más allá de tus funciones no es una solución sostenible, pero hay otras maneras de lograr lo que quieres, dijo Edmonds.

Fuente: BBC