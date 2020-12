Repartidor de leche fue asesinado por un delincuente en el sur de Quito

1 0

El sur de Quito, en el sector de La Ferroviaria, este fin de semana un repartido de leche fue asesinado por delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias.

El hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia.

Según Beto Román, familiar del fallecido, el hombre fue interceptado por una moto.

“Él se queda en el camión esperando que el ayudante haga el pedido de la leche. Le intercepta la moto y como teníamos el vidrio dañado del camión no pudo bajarlo. Los ladrones, me parece que, por no bajar el vidrio le dan un disparo el cual le llega en el pecho. Llega hasta el pulmón y muere a la media hora”, aseguró Román.

