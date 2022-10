Jefe de PSC y Presidente de la Corte se reúnen en casa de Virgilio Saquicela

Sale a la luz un inusual encuentro en la casa del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en Quito, en medio de una disputa pública por el Consejo de la Judicatura, y a puertas de que se resuelva de forma definitiva el juicio político que enfrentan tres de sus vocales en la Legislatura.

Una cámara de video captó la tarde del martes 4 de octubre del 2022 el momento en que Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ingresó a la casa del Presidente del Parlamento, en el norte de la ciudad. Lo hizo a las 17:20.

El 20 de mayo el Presidente de la Corte Nacional de Justicia tuvo un momento de tensión con los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ). Ese día, el Pleno del CJ suspendió a Iván Saquicela de sus funciones, por «presunta infracción gravísima», en un hecho inédito para un Presidente del Máximo Tribunal de Justicia de Ecuador.

El titular de la Corte retornó a su despacho recién el 4 de julio, después de que el CJ revocara la suspensión y concluyera que «no hubo negligencia» del magistrado en la tramitación del pedido de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos.

El Presidente de la Corte no es el único que aparece en el video del inusual encuentro del 4 de octubre en la casa del Presidente de la Asamblea Nacional.

‘Y a usted quién le informó que hubo una reunión’

A las 17:07 ingresó a ese inmueble el asambleísta Esteban Torres, jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC). Consultado sobre la cita con el Presidente de la Corte en la casa del Presidente de la Asamblea, el legislador Torres se sorprendió:

«Bueno, la última vez que estuvieron todos, donde yo también estuve presente, fue en la reunión de seguridad…», dijo Esteban Torres a Teleamazonas. Él se refería al encuentro público del 6 de octubre.

– ¿En la casa del doctor Virgilio Saquicela?

«¿Ah?», respondió Torres.

– ¿En la casa del doctor Virgilio Saquicela?

«Eh. No me he reunido yo. Pero, no sé si han oído conversaciones, ¿no?».

– ¿Descarta completamente esa reunión?

«Y a usted quién le informó que hubo una reunión».

– Hay un registro sobre esa reunión.

«¿En dónde hay un registro?».

– De video.

«¿Hay un video? Ah; no he sabido. Pero bueno, en todo caso…».

– ¿Se reunió o no se reunió?

«Bueno, yo he conversado con el Presidente de la Corte, por varios temas durante estos meses».

– ¿Se reunió con el Presidente de la Asamblea también?

«Bueno. Habría que preguntar al Presidente de la Corte».

– Usted estuvo en esa reunión…

«Yo he asistido a algunas reuniones; he estado yo, sí (…). ¿Quién más ha estado?».

– No sé quién mas. Usted dígame.

«Ahí le falta. No tiene la información completa».

– ¿Por eso vengo directo a la fuente?

«Vamos a ver qué pasa; vamos a ver qué pasa», sonríe Esteban Torres.

‘Temas más de índole personal’

Aunque los videos muestran una diferencia de 13 minutos entre el ingreso del Jefe de bloque del PSC y del Presidente de la Corte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, niega que los tres se hubiesen reunido en su casa al mismo tiempo el 4 de octubre.

Sin embargo, el Presidente del Legislativo revela que ha acudido a la casa del Presidente de la Corte y a la de Esteban Torres, «para cuestiones particulares; incluso con el Presidente de la Corte nos une un nexo de familiaridad», dice Virgilio Saquicela.

Según el Presidente de la Asamblea, los ha visto por separado por «temas más de índole particular, personal, las veces que me he reunido en la casa del Presidente de la Corte de Justicia o en el departamento del asambleísta Torres o en mi casa».

– ¿Es una coincidencia los tres allí?

«No hemos estado los tres».

– El 4 de octubre.

«No. No recuerdo la fecha que usted me dice», afirma el Presidente del Parlamento.

Actualmente en la Asamblea existe una mayoría conformada por el Partido Social Cristiano (PSC) y Unes (correísmo); el Presidente de la Función Legislativa ha sido cercano a esa alianza.

