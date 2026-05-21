Boston: Pasión latina, historia y el futuro del fútbol en Destino Mundial

El viaje de Destino Mundial continúa su espectacular recorrido por los Estados Unidos. De la mano de Christian Norris, aterrizamos en Boston, una de las ciudades más antiguas e históricas del país (fundada en 1630), escenario clave de la Revolución Americana y un gigante académico que alberga a cerca de 675.000 habitantes y más de 50 universidades de prestigio global.

Hoy, Boston no solo respira historia y ciencia; también late al ritmo del fútbol y de una comunidad latina que representa el 20% de su población total, una cifra que se duplica en sectores emblemáticos como East Boston, superando el 50% de influencia hispana.

El corazón del fútbol barrial en LoPresti Park

La aventura comenzó a orillas del agua en LoPresti Park, en East Boston, el epicentro donde los latinos se unen a través del deporte. Allí, Christian Norris se encontró con Leo Mosquera, líder de la Casa Soccer League. En medio del gran ambiente y la pasión de los jugadores, Christian fue invitado a vestirse de corto y saltar a la cancha, aunque la suerte no lo acompañó del todo: ¡terminó enviado a la banca! Más allá de las risas, el encuentro demostró cómo las actividades deportivas sirven como el principal lazo de unión y apoyo para la comunidad migrante.

Talento ecuatoriano e internacional en el View Boston

El crecimiento del fútbol en la región tiene un fuerte sello latino, tanto en el ámbito masculino como en el femenino. Desde el imponente mirador View Boston Prudential, con una de las vistas más espectaculares de la ciudad, Christian conversó con Jorelyn Carabalí, jugadora profesional colombiana y figura del Boston Legacy FC, quien compartió su inspiradora experiencia y los desafíos de consolidar el fútbol femenino a nivel internacional.

La representación nacional también se hace sentir con fuerza en la MLS: el programa acompañó a Marcos Zambrano, el joven delantero ecuatoriano que destaca como la nueva y prometedora incorporación del New England Revolution, demostrando que el talento tricolor sigue abriéndose espacio en las ligas de élite.

Entre la música, la ciencia del futuro y el arte urbano

Boston es una mezcla perfecta de tradición y vanguardia. El recorrido nos llevó a caminar por The Greenway, un hermoso parque urbano de 2.4 kilómetros lleno de jardines y arte público de nivel mundial. En este entorno, Christian se reunió con Isabela Campana, estudiante de la prestigiosa escuela de música de Berkeley, hermana del seleccionado tricolor Leo Campana, quien relató cómo es vivir la pasión artística en una de las capitales estudiantiles del mundo.

Para conectar con las raíces culturales y la vida nocturna, la parada obligatoria fue el legendario Wally’s Café Jazz Club, un rincón histórico donde se descubrieron las fascinantes experiencias y el enorme peso que tienen los músicos latinos en la escena del jazz local.

Por supuesto, la ciencia no podía quedar fuera. Christian visitó el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) junto al investigador Mateo Fernández, quien mostró los revolucionarios avances y proyectos espaciales desarrollados en la icónica institución que lidera el futuro tecnológico del planeta.

Sabores con historia: El Clam Chowder tradicional

Ningún viaje está completo sin su gastronomía. Christian fue en busca del plato más tradicional de New England: el Clam Chowder, una espectacular y reconfortante sopa hecha a base de almejas, papa, crema y cebolla.

Para probar el auténtico sabor marinero, visitó James Hook & Co., un mercado y restaurante de mariscos fundado en 1925 y conectado directamente con el puerto. Allí, conversó con sus propietarios (liderados por la tradición de James J. Hook), cuya tercera generación mantiene vivo un negocio con un siglo de historia y frescura inigualable.

De la tierra al agua: El divertido Duck Tour

Para cerrar con broche de oro y repasar los monumentos más icónicos de la ciudad, Christian se subió a un Duck Tour, los famosos vehículos anfibios inspirados en las máquinas de la Segunda Guerra Mundial. Con un estilo único, este recorrido permitió explorar la riqueza arquitectónica de Boston, donde los tradicionales edificios de ladrillo de estilo inglés del siglo XIX se mezclan de forma armoniosa con imponentes rascacielos modernos.Una ciudad lista para el mundo

Con una infraestructura hotelera robusta que supera las 35.000 habitaciones de hotel, sumada a una inmensa oferta de Airbnb y rentas vacacionales, Boston se consolida como una sede espectacular, vibrante y multicultural lista para recibir a los fanáticos del planeta en la próxima gran cita mundialista.