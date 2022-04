Revelan los pedidos que Residente habría hecho para dar un concierto

René Pérez, más conocido como Residente, volvió a dar de que hablar pues salieron a la luz varias de las demandas que habría hecho el cantante puertorriqueño para dar un concierto en 2010 en Perú

César Ramos, productor de conciertos, aseguró en una entrevista que para el evento ‘Vivo por el Rock’, el rapero solicitó una suite presidencial y autos blindados.

“Me acuerdo que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más ‘tranquis’ y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir, como muchos autos blindados, la mejor suite presidencial del país”, aseguró.

El productor mencionó que se cumplió con las peticiones de Residente porque este ya se encontraba en el país y ya se había anunciado su participación en el evento, pero que no dejaron de sorprenderlo.

“Fueron muchas cosas top, A1, que me sacaron de cuadro los costos que tenía. Al final se sacó porque ya estaba el artista acá y ya se había anunciado cuando mandó sus pedidos,” agregó.

Cabe recordar que Residente ha estado en el centro de la polémica desde hace algunas semanas tras las críticas que hizo contra el cantante colombiano J Balvin en las que lo cuestionó por presumir constantemente su lujosa vida y su dinero en redes sociales.

