El ecuatoriano Richard Carapaz sufrió lesiones en su cara en la Etapa 4 del Tour de Suiza y se retiró de ese torneo de ciclismo, este miércoles 12 de junio del 2024. Lo ocurrido fue confirmado por el equipo EF Education – EasyPost, a través de sus redes sociales.

Por esa razón, la ‘Locomotora del Carchi’ no tomará la partida en la quinta etapa de la competición. «Richard Carapaz y Alberto Bettiol no tomarán la salida en la etapa 5 del Tour de Suiza debido a las lesiones sufridas en una caída en la etapa 4″, detalló el equipo EF.

Richard Carapaz and Alberto Bettiol will not start stage 5 of the Tour de Suisse due to injuries sustained in a crash on stage 4. ⁰⁰Alberto suffered from road rash and bruising and Richard suffered a face injury, which required sutures. Both riders will prioritize rest and… pic.twitter.com/QO9PVjzoRg