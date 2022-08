Tras el anuncio de EF del fichaje de Richard Carapaz, el equipo Ineos envió su mensaje de apoyo al ciclista a través de redes sociales.

En su mensaje en Twitter, Ineos indicó que será la última temporada de Carapaz en el equipo. A su vez, le deseó el mejor de los éxitos en la Vuelta a España.

Resalta que en el equipo quedarán recuerdos asombrosos de sus competencias en los Grandes Tours ciclísticos.

2022 will be @RichardCarapazM’s last season with us after some amazing Grand Tour memories.



Always a Grenadier, we're ready to take on #LaVuelta22 together and finish this season off strongly 👊 pic.twitter.com/VP7hNjENMa