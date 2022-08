El equipo EF Education-EasyPost hizo oficial la contratación del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, a través de un comunicado y redes.

En su texto, el equipo estadounidense se complace en anunciar «al posiblemente el ciclista más exitoso de Ecuador». Y resalta los logros de Richard Carapaz en su paso por el circuito mundial desde 2016.

Recuerda que ganó los Juegos Olímpicos de Tokio, el Giro de Italia 2019, Tour de Suiza y podio en las tres grandes vueltas.

En el texto que incluye EF pro cycling en su nota, resaltan las palabras de Richard Carapaz.

“Cuando conquistas una cosa, quieres más. Soy una de esas personas que quiere más. Todavía hay cosas que no he logrado. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta. Un objetivo de vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible. Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño. Todos los días me levanto con este sueño que tengo que intentar. Eventualmente pensé que podía ganar el Giro de Italia y lo hice y ahora estoy pensando en el Tour de Francia”, resaltó el ecuatoriano.

Una mirada al futuro

El EF Education afirmó que además de sus propios objetivos, Richard Carapaz está mirndo hacia el futuro en un sentido más amplio.

«Él ama tanto a Ecuador como al ciclismo y quiere asegurarse de que más ciclistas talentosos en su tierra natal tengan la oportunidad de desarrollarse al más alto nivel», afirmó EF Education.

