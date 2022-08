Richard Carapaz se ubicó 10 en la primera etapa de la Vuelta a España

El ecuatoriano Richard Carapaz, con el equipo Ineos Grenadiers, se ubicó este viernes 19 de agosto en el décimo lugar de la primera etapa de la 77ª edición de la Vuelta a España, una crono por equipos disputada en las calles de Utrecht (Países Bajos).

El ganador en el arranque de la tradicional competencia fue el neerlandés Robert Gesink, quien se enfundó el primer maillot rojo.

⏪Etapa 1⃣ – Stage 1⃣ | #LaVuelta22



🇪🇸 Siente la emoción del último kilómetros gracias a @CarrefourES



🇬🇧 Rewatch the last km. of @JumboVismaRoad‘s victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/xQoprXp74l