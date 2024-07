El Tour de Francia está cerca del final. Este 19 de julio de 2024 se disputó la etapa 18 del tour más importante en el mundo del ciclismo. El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso en el Cime de la Bonnet.

Con ese triunfo, la ‘Locomotora de Carchi’ consiguió 40 puntos y se convirtió en el Rey de la Montaña. Con eso, es el nuevo líder de la clasificación del maillot de lunares.

⛰️ Cime de la Bonette (HC) ⛰️



⚪🔴 With 40 points scored, @RichardCarapazM is the new leader of the polka dot jersey classification!



⚪🔴 Avec 40 points marqués, @RichardCarapazM est le nouveau @maillotapois virtuel du #TDF2024 ! pic.twitter.com/w2VhV0tSww