El ecuatoriano Richard Carapaz tuvo un gran desempeño en la etapa reina del Tour de Francia disputada este domingo 14 de julio del 2024 en los Pirineos. Peleó por la jornada durante casi todo el recorrido y se llevó el título del más combativo.

A 13 kilómetros de llegar a la meta, ‘La Locomotora del Carchi’ encendió los motores y atacó para intentar llevarse la jornada en solitario. Sin embargo, después de cuatro kilómetros Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard lo alcanzaron.

El tricolor no soportó el ritmo en el último puerto y fue perdiendo liderazgo. Con una emocionante definición, Pogačar se impuso y ganó la etapa 15 del Tour de Francia. Carapaz fue elegido como el ciclista más combativo del día.

«Hemos estado en la fuga, parecía que era un buen grupo. Teníamos una buena renta pero no ha sido suficiente para la última subida. Creo que al final ha sido una pena no rematar el trabajo que hemos venido haciendo pero estoy súper contento porque día a día me voy encontrando bien», dijo Carapaz tras culminar la etapa.

‘Richie’ culminó la jornada de 197.7 kilómetros de montaña en el noveno puesto, a 5 minutos 41 segundos del esloveno. Mientras que en la clasificación general ocupa la vigésima posición. Carapaz quiere llevarse una etapa pues el título del Tour de Francia ya es complicado de alcanzar.

Pogačar, del UAE firmó en Plateau de Beille la decimocuarta victoria de su carrera en la ronda gala, la séptima en los Pirineos. El ganador de las ediciones de 2020 y 2021, que busca encadenar el Tour al Giro de Italia, aventajó al danés Jonas Vingegaard, vencedor de 2022 y 2023.

El tercero de la etapa fue el belga Remco Evenpoel, a 2:51 de Pogacar, y también ocupa ese puesto en la general a 5:19, por delante del portugués Joao Almeida y del español Mikel Landa.

El lunes 15 de julio, los ciclista tendrán un día de descanso y volverán el martes a competir en Gruissan con un recorrido llano de 188.6 kilómetros.

