Richard Carapaz sufre dura caída y se retira del Tirreno Adriático

El ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, sufrió una fuerte caída en la última etapa del Tirreno Adriático, este domingo 10 de marzo de 2024.

‘La Locomotora del Carchi’ sufrió un accidente a falta de 23.5 km para llegar a la meta en la última etapa del Tirreno Adriático, el ecuatoriano se retiró de esa competencia.

En un video, difundido en redes sociales, se ve como Carapaz se desploma de su bicicleta y queda tendido sobre la calzada. Enseguida, un grupo de personas se acerca a ayudarlo.

El equipo EF Education-EasyPost también dijo que el ecuatoriano se estrelló en la etapa 7 y se vio obligado a abandonar el Tirreno Adriático. “Se está sometiendo a un evaluación médica adicional”, agregó EF.

Richard Carapaz crashed on stage 7 of Tirreno-Adriatico and was forced to abandon. He is undergoing further medical evaluation. More updates to come.