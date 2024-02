Richard Carapaz logra el segundo lugar en el Tour de Colombia

‘La locomotora del Carchi’, Richard Carapaz, quedó segundo en el Tour de Colombia 2024 que se desarrolló desde la mañana de este domingo 11 de febrero de 2024. Rodrigo Contreras se coronó campeón.

«No podíamos descartar la victoria y lo intentamos hasta el final, creo que eso es el ciclismo. Lo dimos todo hasta la meta, pero no fue posible. Estoy muy contento y doy la enhorabuena a Contreras por este triunfo tan bonito y merecido«, señaló el campeón olímpico.

«Sabía que me encontraba en muy buena condición, ayer en el Alto del Vino estuve bien y hoy debía intentarlo y ver qué pasaba. No hubo manera, no pudimos con Contreras«, dijo Carapaz, quien había soñado con dedicar una gran victoria a su familia, presente en la meta de Bogotá.

Ecuador🇪🇨 celebra en el podio del #TourColombia



🥈Richard Carapaz vicecampeón y Rey de la Montaña 🏆

🥉Jonathan Caicedo tercer lugar



El país además compitió con la selección ecuatoriana de ciclismo ruta 🚴‍♂️



Felicitaciones!!! @RichardCarapazM pic.twitter.com/kah37rEo4O — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) February 11, 2024

Finalmente Carapaz quedó segundo en el podio por delante de su compatriota Jonathan Caicedo, quien llegó en solitario, tras atacar en el ascenso al Alto de Patios, a unos 15 km de meta. Además, se quedó con el maillot de puntos y de la montaña.

A partir de ahora empiezan los retos importantes de la temporada para Richard Carapaz, quien estará pronto en España, en Galicia, con motivo de O’Gran Camiño que comienza el día 22 de febrero.

