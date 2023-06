El SRI identifica riesgos tributarios en los binomios presidenciales

Declaraciones de ingresos ajenas a la realidad y variaciones patrimoniales no justificadas son dos de los hallazgos del Servicio de Rentas Internas (SRI) a las finanzas de los binomios presidenciales. La institución realizó un primer diagnóstico y procederá a convocar a los candidatos.

Terminó la primera fase del Plan de Control Rápido (PCR) tributario que se aplicó a los ocho binomios presidenciales con el objetivo de descartar que exista defraudación tributaria o evasión fiscal. Para ello, se llevó a cabo una revisión de fuentes nacionales y extranjeras que incluye el intercambio de información internacional.

Por el momento, el SRI no dará nombres de las personas que registraron problemas. Sin embargo, reveló los hallazgos en esta evaluación. Entre ellos, se encontró diferencias en los ingresos declarados frente a los identificados por la autoridad tributaria; movimientos bancarios superiores a los valores declarados tras un análisis del sistema financiero; variaciones patrimoniales no justificadas, y transacciones en paraísos fiscales.

Teleamazonas pudo evidenciar que cinco candidatos a la Vicepresidencia del Ecuador no registran pago o no han presentado su declaración de impuestos entre 2020 y 2022. Además, uno de los presidenciales no registran pago de impuesto a la renta en ese periodo.

En la segunda fase de este control se llamará a comparecer a los candidatos para que realicen la respectiva justificación de estas inconsistencias. Y en las próximas semanas se conocerán nueva información de las finanzas de los aspirantes a Carondelet.

